Гомис: уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем

Нападающий Бафетимби Гомис, который в сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Марсель», попрощался с «провансальцами». Футболист, права на которого принадлежали «Суонси Сити», продолжит карьеру в «Галатасарае».
«Я пережил много сильных эмоций за время своей карьеры. Но опыт, который я получил в «Марселе», останется в моём сердце. Клуб, атмосфера, дух победы, мифический стадион, болельщики. Сложно подобрать слова, чтобы описать свою любовь. Я счастлив, что окунулся в эту атмосферу.
Я пришёл сюда с определённой целью — помочь команде попасть в еврокубки — и сумел забить 20 голов. Это произошло благодаря вам всем, особенно товарищам по команде, которые помогли достичь этой цели.
Сегодня я открываю новую страницу, я сделал выбор. Желаю всего наилучшего «Марселю». Уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем. Я останусь преданным поклонником этой команды. Говорю до свидания и спасибо ещё раз», — написал Гомис на своей странице в «Инстаграме».