Бартомеу: Вальверде? Хотели специалиста, небезразличного к «кантере» «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, почему руководство клуба сделало ставку на бывшего главного тренера «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде в качестве преемника Луиса Энрике на посту наставника каталонской команды.
«Вальверде – умный тренер, верящий в философию «Барселоны». Он уже начал действовать, но полностью включится в работу с 10 июля. Кроме того, он обращает большое внимание на воспитанников клуба. А мы хотели специалиста, которому небезразлична «кантера» «Барселоны», ведь там есть замечательные футболисты, способные играть за главную команду клуба», — приводит слова Бартомеу Marca.