Неймар: Вальверде мне кажется очень сильным специалистом

Нападающий «Барселоны» Неймар связывает большие надежды с новым главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Футболист сборной Бразилии уверен, что это достаточно квалифицированный специалист для того, чтобы добиваться больших успехов у руля каталонской команды.
«Вальверде мне кажется очень сильным специалистом. Думаю, что под его руководством «Барселона» будет сильной и конкурентоспособной командой. Вальверде в последние годы осуществлял достойную работу в «Атлетике». Мы всякий раз испытывали трудности, встречаясь с этой командой. Я горю желанием играть в новом сезоне. Уверен, что он будет интересным для всех», — приводит слова Неймара испанское интернет-издание Sport.