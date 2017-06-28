Аджоев: Торбинский проходит медобследование, но в «Арсенал» пока не перешёл

Полузащитник Дмитрий Торбинский проходит медицинское обследование в тульском «Арсенале», но контракт с клубом пока не подписал. Об этом сообщил президент «Арсенала» Гурам Аджоев.
«Дмитрий Торбинский сейчас проходит медобследование. По его итогам решим, что делать. Пока говорить, что он перешёл в «Арсенал», рано, сначала обследование должно показать, что у футболиста всё хорошо. Мы решили обратиться к Дмитрию, потому что это хороший футболист, который не так давно ещё играл за сборную России», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Торбинский: пока не знаю, где продолжу карьеру. Скорее всего, останусь в РФПЛ