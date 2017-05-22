Торбинский: пока не знаю, где продолжу карьеру. Скорее всего, останусь в РФПЛ

Полузащитник Дмитрий Торбинский, накануне покинувший «Краснодар» по истечении контракта, ответил на вопрос о своём будущем. 33-летний футболист отметил, что рассчитывает продолжить карьеру в РФПЛ.
«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ
По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.
«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Не имею представления, всё пока в процессе. Скорее всего, останусь в РФПЛ», — сказал Торбинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Дмитрий Торбинский пополнил ряды «горожан» в 2015 году, на его счету 45 официальных игр и 3 результативных передачи.