Селекционер: игрок из Аргентины придумывал истории, лишь бы уехать из Самары

Старший селекционер «Крыльев Советов» Максим Ляпин объяснил, почему самарская команда не приглашает игроков из Латинской Америки.
«Прошлым летом рассматривали отличного защитника из Аргентины. Тренерский штаб был в восторге, и чтобы снизить риски, пригласили его в Самару потренироваться. На третий день нахождения здесь игрок стал придумывать истории о том, что у него рожает жена, болеет его любимое животное. Он говорил всё что угодно, лишь бы уехать.
С проблемами адаптации игроков мы сталкиваемся регулярно. Приглашая футболиста из-за рубежа, ты всегда идёшь на определённые риски, потому что далеко не всем привычны наши условия или климат. Поэтому мы пошли по пути приглашения игроков, скажем, не из Латинской Америки, а из крепких европейских чемпионатов или с Балкан», — сказал Ляпин.