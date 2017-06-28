Гимнастка Мамун пошутила, что готова тренировать сборную России по футболу

Гимнастка Маргарита Мамун в шутку призналась, что готова тренировать сборную России по футболу в случае, если это поможет достичь высоких результатов
«К сожалению, наши футболисты не достигают высокого уровня. Но я люблю футбол, потому что я сама спортсменка, я патриотка. Нужно добиваться целей. Любовь к родине — очень важно.
Что бы я сделала, если бы от меня что-то зависело? Я бы тренировала сборную России. На самом деле не хватает им нашей Ирины Александровны (Ирины Винер. — Прим. «Чемпионата»), может быть, дисциплины. Если бы я чем-нибудь помогла им в тренировочном процессе — я бы с радостью", — сказала Мамун в интервью пресс-службе Олимпийского комитета России.
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