«Зенит» планирует приобрести ещё одного россиянина и расстаться с 6-7 игроками

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал переход в петербургскую команду Дмитрия Полоза и Александра Ерохина, а также рассказал о дальнейших трансферных планах сине-бело-голубых.
«Мы рады, что Ерохин и Полоз подписали контракты с командой. Это было желание тренерского штаба и менеджмента клуба. Мы хотим видеть в своём составе по два игрока на каждую позицию, чтобы они могли конкурировать и играть. Найти хороших, квалифицированных россиян на эту позицию нелегко. Поэтому тренерский штаб рад этим трансферам. Полоз – один из лучших российских бомбардиров. Недаром он вызывается в сборную. Это острый игрок, который может сыграть на нескольких атакующих позициях. Это очень ценное приобретение для «Зенита».
В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни мы планируем приобрести ещё одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в «Зенит» закончатся. В данный момент мы ведём переговоры по нескольким очень серьёзным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.
Сейчас Манчини нужно создать серьёзную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьёзно и скрупулёзно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.
Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого — индивидуальный случай, и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет практически новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить её, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много», — сказал Сарсания.