В Сочи к полуфиналу КК-2017 прибыло более 2000 болельщиков из Германии и Мексики

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет определить точную численность посетителей крупных мероприятий и сегментацию посетителей. Специально для Сhampionat.com oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» пройдёт второй полуфинальный матч в рамках Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики. По оценкам аналитиков компании oneFactor, на этом матче число болельщиков из Мексики и Германии будет примерно одинаковым. За день до игры в Сочи прибыло более 2000 болельщиков из Германии и Мексики.