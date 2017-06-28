«Рома» объявила о переходе Карсдорпа за € 14 млн и бонусы

«Рома» объявила о переходе защитника «Фейеноорда» Рика Карсдорпа. Сумма трансфера составила € 14 млн, информирует официальный сайт итальянского клуба. Ещё до € 5 млн «Фейеноорд» может получить от римлян в качестве бонусов.
22-летний Карсдорп подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 2022 года.
В минувшем сезоне Карсдорп провёл 30 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.
Фото доступно в «твиттере» «Ромы».