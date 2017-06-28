Станцию метро «ЦСКА» откроют в День города Москвы

Станцию метро «ЦСКА» на Третьем пересадочном контуре планируются открыть в День города Москвы. Об этом сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.
«Станцию метро откроем на День города», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».
День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября.
Станция метро «ЦСКА» будет оформлена в фирменных цветах одноимённого спортивного клуба — красном и синем. На потолке станции будет расположена декоративно-художественная композиция, а на платформе установят бронзовые скульптуры, посвящённые «армейским» баскетболистам, хоккеистам, футболистам и лыжникам.