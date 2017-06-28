Борини: я счастлив находиться в Милане

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра в одноимённом клубе. Футболист приземлился в аэропорту Мальпенса в Милане, где его встречали местные журналисты.
«Я счастлив быть здесь», — цитирует Борини Football Italia.
По неофициальным данным, «Милан» заплатит «Сандерленду» около € 6 млн за трансфер 26-летнего футболиста.
В минувшем сезоне АПЛ Борини провёл 24 матча за «Сандерленд» (19 — с первых минут), в которых забил два гола и получил пять жёлтых карточек.