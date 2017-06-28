Дель Боске: мне будет жаль, если Мората перейдёт из «Реала» в «МЮ»

Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о будущем нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, который может покинуть ряды «Королевского клуба» в поисках большей игровой практики.
«Если Мората перейдёт в „Манчестер Юнайтед“, то будет больше играть, но он очень хорошо проявляет себя в „Реале“ и приносит клубу заметную пользу. Мне будет жаль, если Мората перейдёт из „Реала“ в „МЮ“.
С другой стороны, это может обогатить испанский футбол, ведь ещё один игрок будет выступать в другом чемпионате. Если Мората покинет Испанию, это не станет проблемой для национальной команды", — цитирует тренера Sportsmole.