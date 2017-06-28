Бони: я просто хочу показать «Манчестер Сити», что способен на большее

Нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони сообщил, что хочет закрепиться в составе «горожан». Минувший сезон Бони провёл в аренде в «Сток Сити».
«Мне нравится этот клуб, болельщики. Я хочу показать, что Вильфрид Бони по-прежнему остаётся тем же игроком. Я пережил трудное время, но не стал хуже. Просто у меня была чёрная полоса. Я просто хочу показать „Манчестер Сити“, что способен на большее, поэтому мне нужно хорошо подготовиться к началу сезона.
Я игрок «Манчестер Сити» и готовлюсь к началу сборов. Клуб решит, сколько игроков ему нужно", — цитирует Бони Sky Sports.
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