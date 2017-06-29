Браво: не думаю, что 3 отбитых пенальти в серии с Португалией — это случайность

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво поделился впечатлениями от победы над Португалией (0:0, 3-0 пен) в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Браво отбил все три пенальти.
«Я чувствую себя как всегда. Я достаточно спокойный человек. Ранее я был травмирован, в течение определенного времени не играл на таком же уровне, как раньше. Но сегодня матч был особенным, Нам наконец-то удалось пробиться в финал. Это завершение очень важного цикла. Мы очень счастливы.
Я не думаю, что это случайность. для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать своих оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать.
Знаете, у Португалии было очень много моментов. Однако матч получился равным, мы уважали друг друга. Грамотно действовали, а самый важный залог нашего успеха — вера в свои силы. Достичь можно любого результата, если есть огромное желание", — передает слова Браво корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.