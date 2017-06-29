Защитник «Црвены Звезды» Петкович отверг предложение «Спартака»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отказался переходить в московский «Спартак», утверждает портал Novosti.rs.
По информации источника, красно-белые были готовы платить сербу € 80 тыс. в месяц, однако футболист ответил отказом. Марко не захотел переезжать в Россию и планирует играть в другой стране.
Контракт Петковича с «Црвеной Звездой» подходит к концу, и 24-летний игрок на днях должен стать свободным агентом. В минувшем сезоне чемпионата Сербии Марко провёл 35 матчей, отметившись четырьмя голами.
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