Видаль: перед послематчевыми пенальти сказал, что Браво отобьёт 2-3 удара

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль после матча 1/2 финала Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 пен.) похвалил голкипера команды Клаудио Браво, отразившего три пенальти.
«Я очень счастлив. Это была тяжёлая игра. Все мысли теперь только о воскресной игре. Браво — один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти я сказал, что он отобьёт два-три удара, и оказался прав. Блестящая работа нашего голкипера», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Видеообзор матча доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.