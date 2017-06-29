Роналду пропустит матч за 3-е место на КК, чтобы увидеть новорождённых детей

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в матче за третье место Кубка конфедераций — 2017. Как сообщает Marca, тренерский штаб разрешил игроку мадридского «Реала» уехать, чтобы увидеть своих новорождённых детей.
«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребёнка. К сожалению, мы не достигли главной цели на турнире, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальским болельщикам. Очень рад, что наконец впервые увижусь со своими детьми», — написал Криштиану на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что у Роналду родилась двойня от суррогатной матери. Близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США. У 32-летнего футболиста уже есть сын от суррогатной матери — 6-летний Криштиану Роналду-младший.
Напомним, в полуфинале Кубка конфедераций — 2017 Португалия в серии пенальти уступила команде Чили. В матче за третье место португальцы сразятся с проигравшим во второй полуфинальной встрече Германия — Мексика.