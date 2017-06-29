Перес уверен, что Роналду не выбивает деньги у «Реала» шантажом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность в том, что нападающий команды Криштиану Роналду не пытается выбить деньги у клуба путём шантажа.
«Роналду не будет добиваться контракта с лучшими финансовыми условиями такой ценой. Он уже восемь лет играет за «Реал» и всё это время отличался образцовым поведением во всех смыслах. Так что информация об этом — полная ложь. Считаю достойным сожаления то, что некоторые воспользовались ситуацией, чтобы представить его преступником», — цитирует Переса esRadio.
Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду, не исключающий в связи со всем этим смену клубной прописки, сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.