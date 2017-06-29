Полузащитник «Вольфсбурга» Виейринья хочет вернуться в ПАОК

Полузащитник «Вольфсбурга» Аделину Виейринья хотел бы вернуться в ПАОК, сообщает Bild.
Греческий клуб в свою очередь был бы не против подобного развития событий, однако футболист наверняка продолжит выступление в стане «волков». Дело в том, что ПАОК отказывается платить ту сумму трансферной компенсации, которую требует за португальского игрока немецкий клуб.
Виейринья защищал цвета ПАОК с 2008 по 2012 год, после чего пополнил ряды «Вольфсбурга». Контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до лета 2018 года.
В последнем сезоне Виейринья сыграл в Бундеслиге 21 матч, не отметившись голами и результативными передачами.