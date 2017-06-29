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Туран не хочет уходить из «Барселоны», но на него оказывают давление

29 июня 2017, четверг. 09:39. Футбол

Руководство «Барселоны» оказывает давление на полузащитника Арда Турана, чтобы он перешёл в другой клуб, передаёт Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, это обусловлено тем, что испанский гранд очень хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, для чего необходима большая сумма. Между тем сам турецкий футболист не горит желанием уходить из каталонского клуба. Действующий контракт Турана с сине-гранатовыми в силе ещё три года, и он считает себя в состоянии конкурировать за место в основном составе.

В минувшем сезоне Туран сыграл в чемпионате Испании 18 матчей, став автором 3 голов и стольких же результативных передач.

Туран не перейдёт в «Бешикташ»
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Арда Туран Марко Верратти Трансферы
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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