Мильдзихов: «Енисей» — играющая команда, противостоять ей всегда было тяжело

Новичок «Енисея» Давид Мильдзихов, который перебрался в красноярский клуб из «Зенита-2», рассказал, как проходит адаптация в новой команде.
«Если я прихожу в какую-то команду, то отдаю себя на 100, даже на 150 процентов. Я готов работать на максимуме и всегда готов это делать.
«Енисей» — это играющая команда, одна из немногих, с кем было тяжело. «Зенит-2» играл в футбол, и «Енисей» старался играть в футбол. Всегда очные матчи давались тяжело. С тех пор осталось хорошее впечатление.
Атмосфера рабочая, с ребятами познакомился, всё нравится. Очень хороший коллектив и тренерский штаб, созданы все условия, чтобы работать и выполнять поставленные задачи. Приняли очень тепло.
Не ставлю личные задачи выше командных. У нас одна задача, которую мы решаем всей командой. Будем работать, чтобы достичь своей цели по окончании сезона», — сказал Мильдзихов в беседе с пресс-службой клуба.