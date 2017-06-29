«Интер» согласился продать Меделя в «Трабзонспор»

Защитник «Интера» Гари Медель может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, нерадзурри согласились продать 29-летнего игрока в «Трабзонспор». Теперь ответ за самим футболистом.
Турецкий клуб готов выложить за чилийского защитника € 5 млн. Ранее сообщалось, что Медель близок к переходу в «Боку Хуниорс».
Помимо турецкого и бразильского клуба в услугах Гари Меделя заинтересованы «Зенит» и ЦСКА. Контракт опытного защитника с «Интером» действует до лета 2018 года.
Медель, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», близок к переходу в «Боку Хуниорс»