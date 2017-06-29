Тьяго Алькантара: не раскаивался, что предпочёл испанскую сборную бразильской

Бывший полузащитник «Барселоны» Тьяго Алькантара, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», не жалеет, что в своё время решил выступать за испанскую сборную. Алькантара является бразильцем и мог выбрать национальную команду Бразилии. Отцом игрока является бывший футболист бразильской сборной и чемпион мира 1994 года Мазиньо.
«Для меня выбор в пользу Испании не предполагал никакой трудности. Я рос в Испании и играл за сборные этой страны всех возрастных категорий. Отлично адаптировался и имел прекрасные отношения с партнёрами по команде. Поэтому никогда не раскаивался, что предпочёл испанскую сборную бразильской», — цитирует Алькантару Marca.