Канте рассказал, где бы он хотел жить после завершения карьеры

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал, какими видами спорта он увлекался в детстве, какими языками владеет, а также поведал, где бы он хотел жить, когда повесит бутсы на гвоздь
«В школе я играл немного в регби. Я был довольно хорош, когда мы все были маленькими, но когда все начали подрастать, мне стало тяжелее! Какой язык хотел бы выучить? Хотел бы говорить по-английски как следует! Я уже говорю по-французски и могу хорошо изъясняться на английском. Так что я бы назвал испанский.
Где бы предпочёл жить по окончании карьеры футболиста? На данный момент я бы выбрал Париж. Это мой дом", — цитирует хавбека официальный сайт «Челси».