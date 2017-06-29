ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом до 2022 года

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с московским клубом. Договор с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Марио выступает за ЦСКА с 2012 года, куда перебрался из «Гремио». С тех пор защитник провёл за красно-синих 164 матча, выиграв 3 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России.
В минувшем сезоне Марио Фернандес принял участие в общей сложности в 36 официальных матчах за ЦСКА и отдал 6 результативных передач.
Марио Фернандес прибыл на сбор ЦСКА и начал тренироваться в общей группе