Марио Фернандес прибыл на сбор ЦСКА и начал тренироваться в общей группе

Защитник Марио Фернандес вечером 22 июня прибыл на сбор «армейцев» в Австрии и с сегодняшнего дня приступил к работе с командой.
Бразилец прилетел в Австрию из Стокгольма, где для него была изготовлена специальная защитная маска, в которой Фернандес будет тренироваться и играть. В конце мая Фернандес перенёс операцию на носу, из-за которой пропустил начало сбора ЦСКА и не смог выступить на Кубке конфедераций—2017 в составе сборной России.
В двух ближайших товарищеских матчах ЦСКА, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет, хотя он работает наравне со всеми в общей группе.
«У меня всё хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идёт нормально. Ещё ощущается небольшой отёк, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму», — цитирует Фернандеса сайт ЦСКА.