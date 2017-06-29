«Борнмут» объявил о переходе форварда сборной Англии Дефо

Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо перешёл в «Борнмут». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 34-летним футболистом подписан на три года.
Последним клубом Дефо был «Сандерленд», который вылетел в Чемпионшип. Воспользовавшись пунктом в контракте, нападающий покинул команду и на правах свободного агента перешёл в «Борнмут».
«Когда появилась возможность перейти в «Борнмут», я просто знал, что это правильный выбор. Это было легкое решение. Болельщики знают, что я всегда выкладываюсь на 100% и могу гарантировать, что буду стараться забивать как можно чаще», — цитирует Дефо пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне АПЛ Дефо в 37 матчах забил 15 голов.