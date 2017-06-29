Оляс: «Лион» договорился с «Ромой» о трансфере Гоналона на хороших условиях

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию о том, что полузащитник команды Максим Гоналон продолжит карьеру в «Роме».
«Максим приходил сегодня утром, чтобы подписать соглашение о расторжение договора с «Лионом». Мы договорились с «Ромой» о его переходе. Расстались с Гоналоном на хороших условиях», — цитирует Оляса Football Italia.
Ожидается, что сумма трансфера составит € 5 млн, а сам 28-летний футболист подпишет с римлянами контракт на четыре года с зарплатой в € 2,7 млн в год.
Гоналон находится в структуре «Лиона» с 1999 года и за главную команду провёл больше 300 матчей. В активе полузащитника семь матчей за сборную Франции.