Мутко: система безопасности на Кубке конфедераций работает безукоризненно

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что система безопасности на Кубке конфедераций, который проходит в России, работает безукоризненно.
«Мы вышли на финишную прямую. По мнению ФИФА, больших проблем нет, всё на высоком уровне. Инфраструктура готова, стадионы в хорошем состоянии. Города подошли ответственно к подготовке к турниру. Мы увидели футбол высочайшего уровня. После матча Португалия— Чили не влюбиться в футбол невозможно. Это действительно впечатляет. Мы удовлетворены ходом проведения турнира. Всё под контролем.
Работают 6 тыс. волонтеров. Неплохо справляются и наши стюарды — их около 5 тыс. Вся система безопасности работает безукоризненно. Хотя кому-то она и казалось чрезмерной. Неплохая посещаемость — 37 тыс. за матч. Это высокий показатель. Соотношение гостей и наших болельщиков 7% на 93%.
Мы ввели ряд новшеств: например, FanID (паспорт болельщика. — Прим. «Чемпионата»). Это не только элемент системы безопасности, но и безвизовый въезд. 26 тыс. иностранных граждан получили визы. Мы организовали бесплатный проезд внутри городов и между городами. Около 200 поездов перевезли под 60 тыс. между городами Кубка конфедерации. Это гибкая программа, позволяющая не только сходить на матч, но и в течение трёх дней вернуться в тот город, где будет следующий матч вашей команды. Эта система хорошо себя зарекомендовала.
Конечно, есть и вопросы, над которыми нужно будет работать. Впереди чемпионат мира. Во всех штабах работают представители остальных семи городов. Посмотрим, что нужно сделать. Хочется, чтобы Кубок конфедераций завершился на хорошей ноте", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.