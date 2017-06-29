Тульский «Арсенал» просматривает черногорского защитника

Тренерский штаб тульского «Арсенала» просматривает черногорского защитника Ристо Радуновича, сообщает клубная пресс-служба.
25-летний игрок обороны с 2010 по 2014 год выступал за черногорский клуб «Будучность». В сезоне-2014/15 перебрался в сербский «Борац». Затем Радунович вернулся в «Будучность», с которой в прошлом сезоне стал обладателем золотых медалей чемпионата Черногории. В 24 матчах Радунович отметился четырьмя голами.
На счету потенциального новичка команды Миодрага Божовича 20 матчей за молодёжные сборные Черногории разных возрастов.
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