Осорио: на Кубке конфедераций мне понравилось много игроков сборной России

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал поражение от сборной Германии (1:4) в полуфинале Кубка конфедераций, а также похвалил организаторов турнира и отметил защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина в составе сборной России, которую его команда не пустила в полуфинал турнира. Сборная Мексики заняла второе место в группе А, обыграв в матче 3-го тура Россию (2:1), занявшую в итоге третье место.
«Мы с самого начала знали, что будет трудно. Нам не хватало Сальседо, у нас возникали бреши на флангах обороны. Думаю, мы заслужили большего – как минимум ещё парочку забитых мячей. Мы не были так далеки от победы, как можно подумать из счёта. Мы не завершили много моментов, были недостаточно эффективны в последней трети игры. Германия же грамотно оборонялась, быстро выходила в атаку и забивала.
Хочу поздравить организаторов Кубка конфедераций – отличные стадионы, хорошие поля – на всех стадионах, где мы играли. Было много людей на трибунах. Россия – огромная страна, здесь любят футбол, уверен, нас ждёт отличный чемпионат мира.
Мне понравилось много российских футболистов – Жиркова я помню ещё по «Челси», Головин. Это отличная атакующая связка», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.