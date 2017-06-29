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Горецка: сборная Германии мечтала выйти в финал КК-2017, и это случилось

29 июня 2017, четверг. 23:37. Футбол

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал победу над сборной Мексики (4:1) в полуфинале Кубка конфедераций. В финале турнира немцы встретятся со сборной Чили, с которой они уже встречались на групповом этапе, сыграв тогда вничью (1:1).

«Мы мечтали выйти в финал, и это случилось. У сборной Чили команда мирового класса, но мы приехали на этот турнир именно для того, чтобы помериться силами с такими соперниками. Во втором тайме нашего матча на групповом этапе мы почувствовали, что можем навязывать им свою игру. Надеюсь, нам удастся развить этот успех и в финале.

Конечно, хорошо иметь на день больше, но чилийцы ведь и играли на полчаса дольше вчера. Так что условия примерно равны. Мы в хорошей форме, мы привычны к такому графику, так что всё будет нормально», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Чили — Футбол Леон Горецка Кубок конфедераций
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