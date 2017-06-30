Хавьер Эрнандес: сборная Мексики гордиться, что дошла до полуфинала КК

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес прокомментировал поражение от команды Германии (1:4) в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Теперь мексиканцев ожидает игра за третье место с командой Португалии.
«Очень грустно, будем стараться занять третье место. Выше голову: мы горды, что дошли до этой стадии. Сейчас не буду давать отговорок. Да, мы проиграли, это просто нужно принять. Следующая наша игра с чемпионом Европы — она очень важна», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.