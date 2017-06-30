Пресс-атташе «Спартака»: Карреру искренне расстроило поражение сборной России

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера искренне болел за сборную России в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2). Ранее издание La Gazzetta dello Sport опубликовало интервью Карреры: «Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы. Тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Я часть клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит». Позже выяснилось, что данные слова были искажены.
«Вся команда, включая легионеров, была у телевизора, когда мы играли с Мексикой, в том числе и Массимо Каррера. И я видел, как Каррера расстроился после того, как наша сборная проиграла. Каррера совершенно искренне расстроился, поскольку Массимо, недаром он об этом сказал, — часть российского футбола», — заявил Трахтенберг в эфире программы «Все на матч».