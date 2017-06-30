Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пресс-атташе «Спартака»: Карреру искренне расстроило поражение сборной России

30 июня 2017, пятница. 00:48. Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера искренне болел за сборную России в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2). Ранее издание La Gazzetta dello Sport опубликовало интервью Карреры: «Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы. Тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Я часть клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит». Позже выяснилось, что данные слова были искажены.

«Вся команда, включая легионеров, была у телевизора, когда мы играли с Мексикой, в том числе и Массимо Каррера. И я видел, как Каррера расстроился после того, как наша сборная проиграла. Каррера совершенно искренне расстроился, поскольку Массимо, недаром он об этом сказал, — часть российского футбола», — заявил Трахтенберг в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
01:49 1 июля Паредес пройдёт медосмотр в «Зените»
01:21 Петржела: в России Спаллетти даже не мог сказать «до свидания»
01:18 Экс-защитник «Спартака» Маурисио близок к переходу в «Бешикташ»
00:57 Семак: в «Уфе» летом могут появиться два-три новых футболиста
00:55 Вандерсон: выбрал «Динамо», поскольку это один из лучших клубов в России
00:52 «Уфа» сыграет товарищеские матчи с «Университатей», «Утрехтом» и «Дуйсбургом»
00:48 Пресс-атташе «Спартака»: Карреру искренне расстроило поражение сборной России
00:31 Бирхофф: совет россиянам — ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень
00:25 Чичарито: любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах
00:18 Хавьер Эрнандес: сборная Мексики гордится, что дошла до полуфинала КК
00:15 «Рейнджерс» и «Црвена Звезда» начали с побед 1-й квалификационный раунд ЛЕ
00:05 Выиграй билеты на ЧМ-2018 с помощью цифр на карте
00:04 Очаровательные болельщицы — в фотообзоре Германия — Мексика
00:04 Очоа: дело было не в слабости сборной Мексики, а в силе команды Германии
00:04 Гинтер: жаль, что Германия покидает Сочи, но на матче с Чили это не скажется
29 июня 2017, четверг
23:57 Лёв: у нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную и сыграть на КК
23:48 Булыкин: то, как немцы начали матч, абсолютно деморализовало сборную Мексики
23:37 Горецка: сборная Германии мечтала выйти в финал КК-2017, и это случилось
23:35 Нападающий сборной Германии Вернер: хотелось бы сказать спасибо Сочи
23:32 Лёв: поздравляю сборную Германии с выходом в финал — это грандиозный результат
23:31 Германия — Мексика — 4:1. Видеообзор полуфинального матча Кубка конфедераций
23:30 Рюдигер: сборная Германии едет в Петербург, чтобы выиграть Кубок конфедераций
23:21 Осорио: на Кубке конфедераций мне понравилось много игроков сборной России
22:57 Тигиев показал 100-процентный результат на экзамене на знание истории «Спартака»
22:53 Германия – Мексика: Горецка получил награду BUD AF Man of the Match
22:52 Германия разгромила Мексику и сыграет с Чили в финале Кубка конфедераций—2017
22:22 «Гамбург» объявил о переходе Андре Хана из «Боруссии» М
22:19 Германия — Мексика: на матче в Сочи присутствует 37 923 зрителя
22:15 Веденеев: может, Смолову и нужен европейский чемпионат, но вот он Европе — нет
22:14 «Ротор-Волгоград» со счётом 4:0 разгромил «Кубань»
22:03 Червиченко: отнёс бы Смолова на руках, если бы мне за него предложили € 30 млн
21:50 Тульский «Арсенал» просматривает черногорского защитника
21:39 Супермодель Водянова: расстроилась из-за выступления сборной России на КК
21:37 Горецка стал автором самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций
21:28 Сын Зидана перешёл из «Реала» в «Алавес»
21:25 Бодул продлил контракт с «Амкаром»
21:24 Источник: «Зенит» отозвал предложение по Маноласу
21:14 Бывший полузащитник «Барселоны» Куэнка стал игроком «Хапоэля» Б-Ш
21:06 Минское «Динамо» обыграло «Рунавик» в матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ
21:03 Тренер «Атлантаса» — об Аршавине: такие игроки вносят изюминку
20:57 Сарсания сообщил, что «Зенит» вынужден отпустить Мака из-за лимита на легионеров
20:48 Московское «Динамо» со счётом 7:1 разгромило «Баварию II» в контрольном матче
20:47 Сарсания: Лодыгин может перейти в ПАОК
20:46 Президент «Монпелье» Луи Николлен ушёл из жизни в свой день рождения
20:34 Роналду опубликовал фотографию со своими новорожденными детьми
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет соперником сборной Чили в финале Кубка конфедераций?
Германия
2822 (63%)
Мексика
1693 (38%)
Проголосовало: 4515
Архив →
© championat.com, 2000–2017