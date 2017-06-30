Экс-защитник «Спартака» Маурисио близок к переходу в «Бешикташ»

Защитник римского «Лацио» Маурисио, который провёл последний сезон на правах аренды в «Спартаке», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает TMW, на бразильца претендует «Бешикташ».
Маурисио был арендован «Спартаком» у «Лацио» летом 2016 года с приоритетом последующего выкупа. По окончании прошлого сезона стало известно, что бразилец покинет красно-белых по решению главного тренера Массимо Карреры.
В прошедшем сезоне 28-летний защитник провёл за москвичей 10 матчей в российской Премьер-Лиге и отметился одним забитым мячом. «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.