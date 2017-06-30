Э. Гудйонсен: надеюсь, этот сезон будет для «Ростова» успешным

Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» исландец Эйдур Гудйонсен пожелал удачи «Ростову» в предстоящем сезоне.
Ранее сообщалось, что ряды ростовчан пополнил соотечественник Гудйонсена — защитник сборной Исландии Сверрир Ингасона. Контракт подписан по схеме «3+1». Отметим, Гудйонсен лично привёз Ингасона в Ростов.
«Очень рад за „Ростов“ и Ингасона. Это для него серьёзный вызов. Желаю всем всего самого хорошего и надеюсь, что этот сезон будет для „Ростова“ успешным», — приводит слова Гудйонсена пресс-служба «Ростова».