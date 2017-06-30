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«Сампдория» согласовала двухлетний контракт со Снейдером

30 июня 2017, пятница. 04:35. Футбол

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может перебраться в «Сампдорию», если такое решение примет наставник генуэзцев Марко Джампаоло, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. По данным источника, «Сампдория» уже согласовала со Снейдером условия двухлетнего контракт с зарплатой € 2,5 млн за сезон. Теперь своё слово предстоит сказать Джампаоло, который должен решить, нужен ли ему в команде 33-летний голландец.

Контракт Снейдера с турецким клубом истекает летом 2018 года, но в «Галатасарае» готовы выслушать предложения по игроку.

В минувшем сезоне чемпионата Турции 33-летний голландец провёл 28 матчей, забив 5 голов.

«Галатасарай» не слышал об интересе «Зенита» к Снейдеру, но готов к переговорам
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
Сампдория ФК Галатасарай Марко Джампаоло Уэсли Снейдер Трансферы
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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