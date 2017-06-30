«Сампдория» согласовала двухлетний контракт со Снейдером

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может перебраться в «Сампдорию», если такое решение примет наставник генуэзцев Марко Джампаоло, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. По данным источника, «Сампдория» уже согласовала со Снейдером условия двухлетнего контракт с зарплатой € 2,5 млн за сезон. Теперь своё слово предстоит сказать Джампаоло, который должен решить, нужен ли ему в команде 33-летний голландец.
Контракт Снейдера с турецким клубом истекает летом 2018 года, но в «Галатасарае» готовы выслушать предложения по игроку.
В минувшем сезоне чемпионата Турции 33-летний голландец провёл 28 матчей, забив 5 голов.