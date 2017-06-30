Себальос, близкий к переходу в «Реал», стёр свои записи о Месси в «твиттере»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос стёр некоторые записи на своей странице в социальной сети «Твиттер», касающиеся «Барселоны» и нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Себальос сделал это после того, как стало ясно, что он очень близок к переходу в мадридский «Реал». Футболист, в частности, писал, что хотел бы получить автограф Месси. Ранее игрок также неоднократно выражал симпатии «Барселоне».
По итогам минувшего сезона Себальос провёл в чемпионате Испании 30 матчей, став автором 2 голов и стольких же результативных передач.
Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»