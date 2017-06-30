Б. Траоре – об уходе из «Челси»: я знал, что никогда не буду основным игроком

Нападающий Бертран Траоре объяснил, почему решил покинуть «Челси» и перейти в «Лион». Французы заплатили за футболиста € 10 млн.
«Учитывая мой возраст, я понял, что пришло время что-то менять. Я мог бы остаться в «Челси», по несколько минут играть в каждом матче, биться за место в составе и знать, что я никогда не стану основным игроком.
Я уже бросал вызов, готовился с командой, а затем меня отправили в аренду. Повторения истории я не хотел. Хотел найти стабильный клуб. В «Лионе» я сделаю всё возможное, чтобы стать одним из ключевых игроков», — цитирует Траоре Goal.
Минувший сезон Траоре провёл на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Нападающий сыграл в 39 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.