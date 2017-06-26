«Лион» раскрыл сумму трансфера Бертрана Траоре из «Челси»

«Лион» подтвердил переход нападающего Бертрана Траоре из английского «Челси» и раскрыл детали сделки.
«Бертран подписал контракт на пять лет и будет игроком „Лиона“ до 30 июня 2022 года. Клуб заплатил „Челси“ € 10 млн. Помимо этого лондонцы получат 15% суммы от последующей перепродажи футболиста», — информирует официальный сайт французского клуба.
Минувший сезон Траоре провёл на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Нападающий сыграл в 39 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
«Челси» объявил о переходе Бертрана Траоре в «Лион»