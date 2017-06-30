«Трабзонспор» готов заплатить за Коноплянку не более € 12 млн

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка является трансферной целью «Трабзонспора», сообщает Tribuna с ссылкой на телеканал «Футбол 1». 3 июля «Трабзонспор» сделает официальное предложение, при этом отмечается, что президент турецкого клуба готов предложить за Коноплянку не более € 12 млн.
Также игроком интересуется «Галатасарай». Недавно новый тренер «Шальке» Доменико Тедеско сказал, что даст украинцу шанс закрепиться в команде, а решение о его будущем будет принято в начале августа.
Ранее в СМИ сообщалось, что украинский футболист входит в трансферный список «Милана».
Коноплянка вошёл в трансферный список «Милана»