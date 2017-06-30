«Балтика» заключила контракт с К. Погребняком

«Балтика» заключила контракт на два года с 24-летним нападающим Кириллом Погребняком – младшим братом Павла Погребняка, игравшего в калининградской команде в сезоне-2003.
Кирилл является воспитанником московского футбола, а свой первый профессиональный контракт заключил в 2010 году с «Томью». За томский клуб Погребняк провёл более 100 матчей.
В сезоне-2013/14 на правах аренды играл за воронежский «Факел», став лучшим бомбардиром команды. Кроме того, Кирилл Погребняк был лучшим бомбардиром «Томи» в сезоне-2015/16.
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