Хавбек «Зенита» Эрнани с большой долей вероятности отправится в аренду

Полузащитник «Зенита» Эрнани с большой долей вероятности будет отдан в аренду. Об этом рассказал спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.
«С большой долей вероятности Эрнани отправится в аренду. Есть один немецкий и один итальянский клуб, которые хотят взять в аренду игрока. Думаю, в ближайшие пару дней пройдут переговоры, и тогда можно будет сказать, случится это или нет. Мы тоже заинтересованы, чтобы Эрнани играл, но в «Зените» на данный момент, думаю, он такую практику иметь не сможет», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Новичок Серии А нацелился на полузащитника «Зенита» Эрнани