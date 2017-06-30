Орлов: спасибо Миллеру — без него у «Зенита» могло не быть таких возможностей

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о роли в «Зените» председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Известно, что Миллер является болельщиком петербургской команды.
«Миллер не работает в клубе. Что означает понятие „главный человек“? Главный человек — это сейчас главный тренер Манчини. И все болельщики будут счастливы, если он сделает команду. Не сделает команду — это тоже возможно, нет никаких гарантий. Я не знаю о взаимоотношениях Миллера с клубом, да и никто их не знает. Да, он осуществляет сверху руководство. Но как это происходит, в чём это выражается?
И спасибо ему. Если бы не он и его заинтересованность, может быть, не было бы у «Зенита» таких возможностей: сюда приходит Манчини, до этого Виллаш-Боаш, Халк, замечательная инфраструктура. Благодаря всему этому такие ребята, как Полоз и Ерохин, с удовольствием идут в «Зенит», — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».