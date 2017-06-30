Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Эвертон» и был отдан в аренду

Нападающий бельгийского «Эйпена» Анри Оникуру стал игроком «Эвертона». Английский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 20-летним нигерийским форвардом. Финансовые условия сделки не разглашаются. При этом сезон-2017/18 новичок «ирисок» проведёт на правах аренды в «Андерлехте».
Ранее сообщалось, что интерес к молодому нападающему проявляет ЦСКА. Ранее в услугах игрока были заинтересованы «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед».
В составе «Эйпена» Оникуру провёл 60 матчей, забил 30 голов и сделал 11 голевых передач.
Оникуру, интерес к которому проявлял ЦСКА, продолжит карьеру в «Эвертоне»