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Координатор сборной Бразилии: нас, безусловно, привлекает вариант с Сочи

30 июня 2017, пятница. 18:51. Футбол

Дауд Эдуарду Гаспар, координатор сборной Бразилии, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказал, как проходят поиски места, где национальная команда будет базироваться во время чемпионата мира 2018 года. Напомним, что пентакампеоны обеспечили себе путёвку на мундиаль, который пройдёт в России.

«Мы изучаем варианты. Показываем их Тите (главному тренеру сборной Бразилии. — Прим. „Чемпионата“). В том числе и поэтому мы сейчас в России. Демонстрируем, где мы были, и места, которые также могут нас заинтересовать. Нас, безусловно, привлекает вариант с Сочи. Но есть ещё Москва и Санкт-Петербург – большие центры. Хотя Сочи – особенный город, пляжный и… Не то чтобы новый, но сильно преобразованный к Олимпиаде. Действительно красивый город, но не всё зависит от нас.

Претенденты? Австрия, Норвегия, Нидерланды и другие команды. Мы пока не знаем всех вводных, но на Сочи точно хватает желающих.

Безусловно, Москва – центральная точка, от которой не сильно удалены остальные города. Но логистика меня не так сильно беспокоит, если честно. Приоритет — хороший отель, хорошие поля для тренировок, хорошая городская инфраструктура. Это важно, чтобы спортсмены могли в выходной день прогуляться с семьёй», — поведал координатор сборной Бразилии.

Тренер сборной Бразилии: мы ходим на матчи РФПЛ, чтобы следить за Жулиано
Главный тренер сборной Бразилии Тите дал интервью «Чемпионату» – о Жулиано, Кубке конфедераций и товарищеском матче Россия – Бразилия.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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