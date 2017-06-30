«Челси» готов заплатить € 33 млн за защитника «Ромы» Рюдигера

«Челси» хочет приобрести защитника «Ромы» Антонио Рюдигера. Синие готовы заплатить за немецкого футболиста € 33 млн, ещё € 5 млн могут достаться римскому клубу в виде бонусов, пишет Sky Sports.
«Рома» надеялась удержать Рюдигера, однако, вероятнее всего, будет вынуждена продать его из-за сорвавшегося перехода Костаса Маноласа в «Зенит». В минувшем сезоне 24-летний Рюдигер провёл 26 матчей в Серии А.
Приоритетной целью «Челси» на позицию центрбека был защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк, однако руководство «святых» отказалось продавать его.
«Рома» отказалась продавать «Интеру» Найнгголана и Рюдигера за € 70 млн