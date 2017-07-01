Финальный матч Кубка конфедераций Чили — Германия обслужит бригада Мажича

Объявлены имена арбитров, которые будут работать на финальном матче Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.
Встречу, которая состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, обслужит бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем. Ему будут помогать Милован Ристич (Сербия), Далибор Джурджевич (Сербия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Турпен (Франция), Юре Папротник (Словения) и Артур Диаш (Португалия).
На матче за третье место между Португалией и Мексикой (2 июля, Москва) будет работать бригада арбитров из Саудовский Аравии во главе c Фахадом аль Мирдаси.
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Ради кого Криштиану Роналду пропустит последний матч Португалии и кто огорчил Наталью Водянову – в обзоре 12-го дня Кубка конфедераций.