Лионель Месси женился на Антонелле Роккуццо в родном городе — Росарио

В Росарио, одном из крупнейших городов Аргентины, проходит свадьба нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с Антонеллой Роккуццо. Для обоих молодожёнов это родной город. Они знакомы с детства, а встречаются уже больше восьми лет. У Лионеля и Антонеллы два сына — четырёхлетний Тьяго и годовалый Матео.
На свадьбу приглашены около 250 гостей, в числе которых, помимо родственников, друзья детства Месси, а также его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой, Шакирой.
Diario Sport опубликовал несколько фотографий со свадьбы Месси и Роккуццо.